Токеномика Cerebro (CRX) Откройте для себя ключевую информацию о Cerebro (CRX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cerebro (CRX) Powered by our Novel CCC (Cross-Chain-Communication Protocol) & zkSync layer for privacy and settling transactions, Cerebro is a mighty addition to have in every trades toolbox. Cerebro Bot provides one access point to trade tokens across all supported chains, eliminating the need for traders to interact with multiple wallets, exchanges, or bridges. Simple commands allow users to perform complex cross-chain swaps without leaving the bot interface. Utilizing a proprietary routing protocol, Cerebro Bot optimizes the transaction flow by: Automatically detecting the token’s native chain.

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Токеномика и анализ цен Cerebro (CRX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cerebro (CRX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,37K $ 23,37K $ 23,37K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,37K $ 23,37K $ 23,37K Исторический максимум: $ 0,602236 $ 0,602236 $ 0,602236 Исторический минимум: $ 0,00216278 $ 0,00216278 $ 0,00216278 Текущая цена: $ 0,00233747 $ 0,00233747 $ 0,00233747 Узнайте больше о цене Cerebro (CRX)

Токеномика Cerebro (CRX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cerebro (CRX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRX, изучите текущую цену CRX!

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