Токеномика Cedar (CDR) Откройте для себя ключевую информацию о Cedar (CDR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cedar (CDR) Cedar is a community-governed, reward-focused utility token built on the Solana blockchain. Formed through the merger of two successful Binance-based tokens, Cedar empowers its holders through decentralized governance and real utility. With rewards generated from existing treasury assets, liquidity fees, and platform profits, Cedar aims to set a new standard for transparency, innovation, and community-led growth in Web3. Официальный сайт: https://www.cedardao.com/ Купить CDR сейчас!

Токеномика и анализ цен Cedar (CDR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cedar (CDR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,04M $ 19,04M $ 19,04M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,04M $ 19,04M $ 19,04M Исторический максимум: $ 0,01982456 $ 0,01982456 $ 0,01982456 Исторический минимум: $ 0,0156659 $ 0,0156659 $ 0,0156659 Текущая цена: $ 0,01910621 $ 0,01910621 $ 0,01910621 Узнайте больше о цене Cedar (CDR)

Токеномика Cedar (CDR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cedar (CDR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CDR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CDR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CDR, изучите текущую цену CDR!

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