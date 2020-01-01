Токеномика Catvax (CATVAX) Откройте для себя ключевую информацию о Catvax (CATVAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Catvax (CATVAX) Inspired by the indomitable spirit of Sheikh Kita, Catvax stands as a testament to the power of community, compassion, and change. As we navigate the complexities of the digital age, Catvax offers a beacon of hope and a path towards a more inclusive, empathetic, and supportive world. Официальный сайт: https://catvax.gay Whitepaper: https://catvax.gay Купить CATVAX сейчас!

Токеномика и анализ цен Catvax (CATVAX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Catvax (CATVAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 85,04K $ 85,04K $ 85,04K Общее предложение: $ 83,94M $ 83,94M $ 83,94M Оборотное предложение: $ 83,94M $ 83,94M $ 83,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 85,04K $ 85,04K $ 85,04K Исторический максимум: $ 0,097725 $ 0,097725 $ 0,097725 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0010131 $ 0,0010131 $ 0,0010131 Узнайте больше о цене Catvax (CATVAX)

Токеномика Catvax (CATVAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Catvax (CATVAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CATVAX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CATVAX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CATVAX, изучите текущую цену CATVAX!

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