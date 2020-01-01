Токеномика Catvax (CATVAX)

Токеномика Catvax (CATVAX)

Откройте для себя ключевую информацию о Catvax (CATVAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Catvax (CATVAX)

Inspired by the indomitable spirit of Sheikh Kita, Catvax stands as a testament to the power of community, compassion, and change. As we navigate the complexities of the digital age, Catvax offers a beacon of hope and a path towards a more inclusive, empathetic, and supportive world.

Официальный сайт:
https://catvax.gay
Whitepaper:
https://catvax.gay

Токеномика и анализ цен Catvax (CATVAX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Catvax (CATVAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 85,04K
$ 85,04K$ 85,04K
Общее предложение:
$ 83,94M
$ 83,94M$ 83,94M
Оборотное предложение:
$ 83,94M
$ 83,94M$ 83,94M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 85,04K
$ 85,04K$ 85,04K
Исторический максимум:
$ 0,097725
$ 0,097725$ 0,097725
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0010131
$ 0,0010131$ 0,0010131

Токеномика Catvax (CATVAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Catvax (CATVAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CATVAX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CATVAX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CATVAX, изучите текущую цену CATVAX!

Прогноз цены CATVAX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.