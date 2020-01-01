Токеномика CatSolHat (SOLCAT) Откройте для себя ключевую информацию о CatSolHat (SOLCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CatSolHat (SOLCAT) Jump into the crypto fun with $SOLCAT! Our token features a savvy cat wearing a fabulous Solana hat, offering super cool adventures in the world of meme coins. Официальный сайт: https://catsolhat.com/ Купить SOLCAT сейчас!

Токеномика и анализ цен CatSolHat (SOLCAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CatSolHat (SOLCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 119,73K $ 119,73K $ 119,73K Общее предложение: $ 69,95M $ 69,95M $ 69,95M Оборотное предложение: $ 69,95M $ 69,95M $ 69,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 119,73K $ 119,73K $ 119,73K Исторический максимум: $ 0,099826 $ 0,099826 $ 0,099826 Исторический минимум: $ 0,00149992 $ 0,00149992 $ 0,00149992 Текущая цена: $ 0,0017116 $ 0,0017116 $ 0,0017116 Узнайте больше о цене CatSolHat (SOLCAT)

Токеномика CatSolHat (SOLCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CatSolHat (SOLCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLCAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLCAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLCAT, изучите текущую цену SOLCAT!

Прогноз цены SOLCAT Хотите узнать, куда может двигаться SOLCAT? Наша страница прогноза цены SOLCAT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SOLCAT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!