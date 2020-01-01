Токеномика Cathena Gold (CGO) Откройте для себя ключевую информацию о Cathena Gold (CGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cathena Gold (CGO) Cathena Gold is the main driving factor and in-game currency for the Web3 game Knights of Cathena. Use it to collect NFT-Items, upgrade your troops, and increase your rank. Официальный сайт: https://knights-of-cathena.com/ Whitepaper: https://litepaper.knights-of-cathena.com Купить CGO сейчас!

Токеномика и анализ цен Cathena Gold (CGO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cathena Gold (CGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 48.26K $ 48.26K $ 48.26K Общее предложение: $ 108.66B $ 108.66B $ 108.66B Оборотное предложение: $ 11.52B $ 11.52B $ 11.52B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 455.30K $ 455.30K $ 455.30K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Cathena Gold (CGO)

Токеномика Cathena Gold (CGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cathena Gold (CGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CGO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CGO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CGO, изучите текущую цену CGO!

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