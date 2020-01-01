Токеномика Catbal (CATBAL) Откройте для себя ключевую информацию о Catbal (CATBAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Catbal (CATBAL) Catbal is a memecoin created via Hypurr Fun Bot, Hyperliquid equivalent of Solana's pump.fun. It centers around two intertwined topics: cats and cabals or secret organizations. The content is playful, refers various art works, historical bits and community sourced memes. Catbal's intention is to evolve into a full fledge Intellectual Property, covering images, animations, comic book strips, mobile apps and games, NFTs and more. Официальный сайт: https://www.catbal.io/ Купить CATBAL сейчас!

Токеномика и анализ цен Catbal (CATBAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Catbal (CATBAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,35M $ 6,35M $ 6,35M Общее предложение: $ 999,31K $ 999,31K $ 999,31K Оборотное предложение: $ 999,31K $ 999,31K $ 999,31K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,35M $ 6,35M $ 6,35M Исторический максимум: $ 116,34 $ 116,34 $ 116,34 Исторический минимум: $ 2,6 $ 2,6 $ 2,6 Текущая цена: $ 6,35 $ 6,35 $ 6,35 Узнайте больше о цене Catbal (CATBAL)

Токеномика Catbal (CATBAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Catbal (CATBAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CATBAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CATBAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CATBAL, изучите текущую цену CATBAL!

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