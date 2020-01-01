Токеномика Catbal (CATBAL)

Токеномика Catbal (CATBAL)

Откройте для себя ключевую информацию о Catbal (CATBAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Catbal (CATBAL)

Catbal is a memecoin created via Hypurr Fun Bot, Hyperliquid equivalent of Solana's pump.fun.

It centers around two intertwined topics: cats and cabals or secret organizations. The content is playful, refers various art works, historical bits and community sourced memes.

Catbal's intention is to evolve into a full fledge Intellectual Property, covering images, animations, comic book strips, mobile apps and games, NFTs and more.

Официальный сайт:
https://www.catbal.io/

Токеномика и анализ цен Catbal (CATBAL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Catbal (CATBAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,35M
$ 6,35M$ 6,35M
Общее предложение:
$ 999,31K
$ 999,31K$ 999,31K
Оборотное предложение:
$ 999,31K
$ 999,31K$ 999,31K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,35M
$ 6,35M$ 6,35M
Исторический максимум:
$ 116,34
$ 116,34$ 116,34
Исторический минимум:
$ 2,6
$ 2,6$ 2,6
Текущая цена:
$ 6,35
$ 6,35$ 6,35

Токеномика Catbal (CATBAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Catbal (CATBAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CATBAL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CATBAL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CATBAL, изучите текущую цену CATBAL!

Прогноз цены CATBAL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.