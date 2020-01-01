Токеномика Catana (CATANA) Откройте для себя ключевую информацию о Catana (CATANA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Catana (CATANA) Catana is a cat with a katana. Initially abandoned by the original deployer, it has been given new life through a community takeover. Why does the cat need a katana? What is it's purpose? The Catana story is ongoing, unfolding right before our eyes through the community who love the simplicity and familiarity of cat culture coins. In other words: Once a classic, always a classic; he literally has a katana. Официальный сайт: https://solanacatana.com Купить CATANA сейчас!

Токеномика и анализ цен Catana (CATANA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Catana (CATANA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,13M $ 1,13M $ 1,13M Общее предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M Оборотное предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,13M $ 1,13M $ 1,13M Исторический максимум: $ 0,078581 $ 0,078581 $ 0,078581 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00112739 $ 0,00112739 $ 0,00112739 Узнайте больше о цене Catana (CATANA)

Токеномика Catana (CATANA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Catana (CATANA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CATANA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CATANA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CATANA, изучите текущую цену CATANA!

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