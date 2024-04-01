Токеномика Cat in Hoodie (HODI) Откройте для себя ключевую информацию о Cat in Hoodie (HODI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cat in Hoodie (HODI) The cutest and coolest memecoin of the future. Dogs wearing grandmas hats, cats staring with their mouths open, and frogs making their noises by the river continued their reign. But now is the time for Cat in Hoodie to become the most popular cryptocurrency in the world. Step aside, Doge and PEPE! Cat in Hoodie is the hottest crypto on the Solana network in future, bringing the true meaning of 'phenomenon' to the digital realm. Just like the irresistible charm of a true Cat, this coin is all about empowerment and confidence. It is a currency that takes uniqueness as its mission, beautifies the atmosphere and is a symbol of ostentation. So join this community and let Cat in Hoodie dominate the crypto world. Let it bring out the financial power within you Официальный сайт: https://hodicoin.com/ Whitepaper: http://hodicoin.com/wp-content/uploads/2024/04/hodi-coin-whitepaper.pdf Купить HODI сейчас!

Токеномика и анализ цен Cat in Hoodie (HODI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cat in Hoodie (HODI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 75,86K $ 75,86K $ 75,86K Исторический максимум: $ 0,00218475 $ 0,00218475 $ 0,00218475 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Cat in Hoodie (HODI)

Токеномика Cat in Hoodie (HODI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cat in Hoodie (HODI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HODI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HODI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HODI, изучите текущую цену HODI!

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