Токеномика Casinu Inu (CASINU)
Информация о Casinu Inu (CASINU)
In an article written on January 30, 2024,Vitalik Buterin mentioned and introduced a name for a dog meme token,
"Is 0x1b54....98c3 actually the address of the "Casinu Inu" ERC20 token?".
Effectively giving birth to Casinu Inu a meme coin with no intrinsic value.
For the very first time, Vitalik created a name for a dog meme token. He came up with the name himself because it didn't exist before he mentioned it.
Source : https://vitalik.eth.limo/general/2024/01/30/cryptoai.html
Токеномика и анализ цен Casinu Inu (CASINU)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Casinu Inu (CASINU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Casinu Inu (CASINU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Casinu Inu (CASINU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов CASINU, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов CASINU.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CASINU, изучите текущую цену CASINU!
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