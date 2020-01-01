Токеномика Cas9 (CRISPR) Откройте для себя ключевую информацию о Cas9 (CRISPR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cas9 (CRISPR) Community led CRISPR AI research We're building a revolutionary way to fund and advance CRISPR research through a two-token system. The DAO governs both research direction and value distribution, ensuring community-driven decisions benefit all token holders. CRISPR represents your stake in the research outcomes. Value flows to holders through: Strategic buybacks directed by DAO voting Profit distribution from successful research Priority access to new technologies Value appreciation as research succeeds Официальный сайт: https://crisprai.org/ Купить CRISPR сейчас!

Токеномика и анализ цен Cas9 (CRISPR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cas9 (CRISPR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 179,31K $ 179,31K $ 179,31K Общее предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Оборотное предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 179,31K $ 179,31K $ 179,31K Исторический максимум: $ 0,00928437 $ 0,00928437 $ 0,00928437 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00017931 $ 0,00017931 $ 0,00017931 Узнайте больше о цене Cas9 (CRISPR)

Токеномика Cas9 (CRISPR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cas9 (CRISPR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRISPR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRISPR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRISPR, изучите текущую цену CRISPR!

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