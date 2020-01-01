Токеномика Carbon Protocol (SWTH) Откройте для себя ключевую информацию о Carbon Protocol (SWTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Carbon Protocol (SWTH) Carbon is a decentralized layer 2 cross-chain trading protocol designed specifically to support trading of sophisticated & advanced financial instruments such as options, bonds and futures, at scale. Официальный сайт: https://scan.carbon.network/ Whitepaper: https://guide.carbon.network/ Купить SWTH сейчас!

Токеномика и анализ цен Carbon Protocol (SWTH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Carbon Protocol (SWTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,32M $ 1,32M $ 1,32M Общее предложение: $ 2,16B $ 2,16B $ 2,16B Оборотное предложение: $ 1,72B $ 1,72B $ 1,72B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,66M $ 1,66M $ 1,66M Исторический максимум: $ 0,103084 $ 0,103084 $ 0,103084 Исторический минимум: $ 0,00007425 $ 0,00007425 $ 0,00007425 Текущая цена: $ 0,00076909 $ 0,00076909 $ 0,00076909 Узнайте больше о цене Carbon Protocol (SWTH)

Токеномика Carbon Protocol (SWTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Carbon Protocol (SWTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWTH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWTH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWTH, изучите текущую цену SWTH!

Прогноз цены SWTH Хотите узнать, куда может двигаться SWTH? Наша страница прогноза цены SWTH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SWTH прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!