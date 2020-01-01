Токеномика Carbon Protocol (SWTH)

Токеномика Carbon Protocol (SWTH)

Откройте для себя ключевую информацию о Carbon Protocol (SWTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Carbon Protocol (SWTH)

Carbon is a decentralized layer 2 cross-chain trading protocol designed specifically to support trading of sophisticated & advanced financial instruments such as options, bonds and futures, at scale.

Официальный сайт:
https://scan.carbon.network/
Whitepaper:
https://guide.carbon.network/

Токеномика и анализ цен Carbon Protocol (SWTH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Carbon Protocol (SWTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,32M
$ 1,32M$ 1,32M
Общее предложение:
$ 2,16B
$ 2,16B$ 2,16B
Оборотное предложение:
$ 1,72B
$ 1,72B$ 1,72B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,66M
$ 1,66M$ 1,66M
Исторический максимум:
$ 0,103084
$ 0,103084$ 0,103084
Исторический минимум:
$ 0,00007425
$ 0,00007425$ 0,00007425
Текущая цена:
$ 0,00076909
$ 0,00076909$ 0,00076909

Токеномика Carbon Protocol (SWTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Carbon Protocol (SWTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SWTH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SWTH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWTH, изучите текущую цену SWTH!

Прогноз цены SWTH

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.