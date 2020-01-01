Токеномика Cakepie (CKP) Откройте для себя ключевую информацию о Cakepie (CKP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cakepie (CKP) Cakepie is a state-of-the-art SubDAO created by Magpie to bolster the long-term sustainability of PancakeSwap. Официальный сайт: https://www.pancake.magpiexyz.io/stake Купить CKP сейчас!

Токеномика и анализ цен Cakepie (CKP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cakepie (CKP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,70M $ 1,70M $ 1,70M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 3,94M $ 3,94M $ 3,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,32M $ 4,32M $ 4,32M Исторический максимум: $ 108,33 $ 108,33 $ 108,33 Исторический минимум: $ 0,337658 $ 0,337658 $ 0,337658 Текущая цена: $ 0,431692 $ 0,431692 $ 0,431692 Узнайте больше о цене Cakepie (CKP)

Токеномика Cakepie (CKP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cakepie (CKP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CKP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CKP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CKP, изучите текущую цену CKP!

Прогноз цены CKP Хотите узнать, куда может двигаться CKP? Наша страница прогноза цены CKP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CKP прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!