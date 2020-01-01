Токеномика Cakedog (CAKEDOG) Откройте для себя ключевую информацию о Cakedog (CAKEDOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cakedog (CAKEDOG) Cakedog is the first token to launch from pancakeswap’s new platform SpringBoard. It is a platform similar to pump.fun but on BSC and launched by a respected DEX. Cakedog brings together lovers of cake and all dog lovers. It is a CTO project where to community has been contributing to content. Cakedog will produce 2D & 3D animation and produce viral content for social media. Cakedog aims to bring exposure to the BNB chain through content and gain pancakeswap’s recognition. Официальный сайт: https://cakedogbsc.com/ Купить CAKEDOG сейчас!

Токеномика и анализ цен Cakedog (CAKEDOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cakedog (CAKEDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 80,33K $ 80,33K $ 80,33K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 80,33K $ 80,33K $ 80,33K Исторический максимум: $ 0,00325348 $ 0,00325348 $ 0,00325348 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Cakedog (CAKEDOG)

Токеномика Cakedog (CAKEDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cakedog (CAKEDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CAKEDOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CAKEDOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAKEDOG, изучите текущую цену CAKEDOG!

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