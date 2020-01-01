Токеномика CADAI (CADAI) Откройте для себя ключевую информацию о CADAI (CADAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CADAI (CADAI) CADAICO is transforming the CAD (Computer-Aided Design) industry by tackling inefficiencies in engineering design processes with a combination of AI and blockchain technology. The CADAI Token is the native utility token of the CADAI Platform and Ecosystem. As a multi-faceted digital asset with a fixed supply of 100 million, the $CADAI token plays a vital role in securing the network, providing a medium for fees, and aligning stakeholder initiatives. Официальный сайт: https://www.cadai-platform.co Whitepaper: http://www.cadai-platform.co/whitepaper Купить CADAI сейчас!

Токеномика и анализ цен CADAI (CADAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CADAI (CADAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 233,36K $ 233,36K $ 233,36K Общее предложение: $ 14,37M $ 14,37M $ 14,37M Оборотное предложение: $ 14,37M $ 14,37M $ 14,37M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 233,36K $ 233,36K $ 233,36K Исторический максимум: $ 0,378584 $ 0,378584 $ 0,378584 Исторический минимум: $ 0,01603948 $ 0,01603948 $ 0,01603948 Текущая цена: $ 0,01623807 $ 0,01623807 $ 0,01623807 Узнайте больше о цене CADAI (CADAI)

Токеномика CADAI (CADAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CADAI (CADAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CADAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CADAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CADAI, изучите текущую цену CADAI!

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