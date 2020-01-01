Токеномика CADAI (CADAI)

Токеномика CADAI (CADAI)

Откройте для себя ключевую информацию о CADAI (CADAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CADAI (CADAI)

CADAICO is transforming the CAD (Computer-Aided Design) industry by tackling inefficiencies in engineering design processes with a combination of AI and blockchain technology. The CADAI Token is the native utility token of the CADAI Platform and Ecosystem. As a multi-faceted digital asset with a fixed supply of 100 million, the $CADAI token plays a vital role in securing the network, providing a medium for fees, and aligning stakeholder initiatives.

Официальный сайт:
https://www.cadai-platform.co
Whitepaper:
http://www.cadai-platform.co/whitepaper

Токеномика и анализ цен CADAI (CADAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CADAI (CADAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 233,36K
$ 233,36K$ 233,36K
Общее предложение:
$ 14,37M
$ 14,37M$ 14,37M
Оборотное предложение:
$ 14,37M
$ 14,37M$ 14,37M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 233,36K
$ 233,36K$ 233,36K
Исторический максимум:
$ 0,378584
$ 0,378584$ 0,378584
Исторический минимум:
$ 0,01603948
$ 0,01603948$ 0,01603948
Текущая цена:
$ 0,01623807
$ 0,01623807$ 0,01623807

Токеномика CADAI (CADAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CADAI (CADAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CADAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CADAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CADAI, изучите текущую цену CADAI!

Прогноз цены CADAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.