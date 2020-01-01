Токеномика BUSD (BUSD) Откройте для себя ключевую информацию о BUSD (BUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BUSD (BUSD) Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD. Официальный сайт: https://www.paxos.com/busd/ Купить BUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен BUSD (BUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BUSD (BUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 57,72M $ 57,72M $ 57,72M Общее предложение: $ 57,79M $ 57,79M $ 57,79M Оборотное предложение: $ 57,79M $ 57,79M $ 57,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 57,72M $ 57,72M $ 57,72M Исторический максимум: $ 2,58 $ 2,58 $ 2,58 Исторический минимум: $ 0,112189 $ 0,112189 $ 0,112189 Текущая цена: $ 0,998717 $ 0,998717 $ 0,998717 Узнайте больше о цене BUSD (BUSD)

Токеномика BUSD (BUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BUSD (BUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUSD, изучите текущую цену BUSD!

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