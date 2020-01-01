Токеномика Burncoin (BURN) Откройте для себя ключевую информацию о Burncoin (BURN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Burncoin (BURN) Burncoin ($BURN) is a deflationary Solana-based meme coin with a fixed 21 million supply and no team, no insiders, and no inflation. Every swap and wallet transfer burns 4.20% of the tokens — permanently. Built using Solana Token Extensions, the burn is enforced on-chain by the protocol itself. Launched via a fair Dutch auction with no VC allocations, Burncoin is a community-owned token forged in the spirit of scarcity and decentralization — a fiery sibling to Bitcoin, but made to burn. Официальный сайт: https://getburncoin.com/ Купить BURN сейчас!

Токеномика и анализ цен Burncoin (BURN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Burncoin (BURN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 630,07K $ 630,07K $ 630,07K Общее предложение: $ 20,98M $ 20,98M $ 20,98M Оборотное предложение: $ 19,98M $ 19,98M $ 19,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 661,60K $ 661,60K $ 661,60K Исторический максимум: $ 0,177496 $ 0,177496 $ 0,177496 Исторический минимум: $ 0,02960965 $ 0,02960965 $ 0,02960965 Текущая цена: $ 0,03155377 $ 0,03155377 $ 0,03155377 Узнайте больше о цене Burncoin (BURN)

Токеномика Burncoin (BURN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Burncoin (BURN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BURN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BURN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BURN, изучите текущую цену BURN!

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