Токеномика Burncoin (BURN)

Токеномика Burncoin (BURN)

Откройте для себя ключевую информацию о Burncoin (BURN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Burncoin (BURN)

Burncoin ($BURN) is a deflationary Solana-based meme coin with a fixed 21 million supply and no team, no insiders, and no inflation. Every swap and wallet transfer burns 4.20% of the tokens — permanently. Built using Solana Token Extensions, the burn is enforced on-chain by the protocol itself. Launched via a fair Dutch auction with no VC allocations, Burncoin is a community-owned token forged in the spirit of scarcity and decentralization — a fiery sibling to Bitcoin, but made to burn.

Официальный сайт:
https://getburncoin.com/

Токеномика и анализ цен Burncoin (BURN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Burncoin (BURN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 630,07K
$ 630,07K$ 630,07K
Общее предложение:
$ 20,98M
$ 20,98M$ 20,98M
Оборотное предложение:
$ 19,98M
$ 19,98M$ 19,98M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 661,60K
$ 661,60K$ 661,60K
Исторический максимум:
$ 0,177496
$ 0,177496$ 0,177496
Исторический минимум:
$ 0,02960965
$ 0,02960965$ 0,02960965
Текущая цена:
$ 0,03155377
$ 0,03155377$ 0,03155377

Токеномика Burncoin (BURN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Burncoin (BURN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BURN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BURN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BURN, изучите текущую цену BURN!

Прогноз цены BURN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.