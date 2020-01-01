Токеномика Bumshaft (BUMSHAFT) Откройте для себя ключевую информацию о Bumshaft (BUMSHAFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bumshaft (BUMSHAFT) Amidst the IBS token surge, a clank.fun meme emerged as a hero. Bumshaft, born as a playful twist on Dickbutt, has grown into a phenomenon. It's gearing up for an upcoming 3,333 PFP NFT collection that blends top-tier art, vibes, and a cute, friendly face adored by many. Offered as a free mint to active participants it aims to unite the clanker ecosystem, with ambitions to have thousands of Bumshaft PFPs across socials, showcasing the ecosystem's strength Официальный сайт: https://bumshaft.fun Купить BUMSHAFT сейчас!

Токеномика и анализ цен Bumshaft (BUMSHAFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bumshaft (BUMSHAFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 41.91K $ 41.91K $ 41.91K Общее предложение: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Оборотное предложение: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 41.91K $ 41.91K $ 41.91K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Bumshaft (BUMSHAFT)

Токеномика Bumshaft (BUMSHAFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bumshaft (BUMSHAFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUMSHAFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUMSHAFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUMSHAFT, изучите текущую цену BUMSHAFT!

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