Токеномика bullish (BULLISH)

Токеномика bullish (BULLISH)

Откройте для себя ключевую информацию о bullish (BULLISH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о bullish (BULLISH)

Bullish Coin ($BULLISH) is a meme-inspired cryptocurrency designed to capture the enthusiasm and optimism of the crypto community. With a total supply of 1,000,000,000 tokens and 100% of the liquidity pool burned, $BULLISH ensures security and stability for its holders. The coin operates with zero transaction taxes, making it an attractive and cost-effective option for traders. Bullish Coin places a strong emphasis on community engagement, encouraging members to participate in meme creation and interactive events. The project aims to build a vibrant and supportive community, fostering a fun and inclusive atmosphere for all participants. By embracing the bullish spirit, $BULLISH seeks to create a unique and dynamic presence in the crypto world, driven by the collective energy and creativity of its community.

Официальный сайт:
https://www.bullishcoin.xyz/

Токеномика и анализ цен bullish (BULLISH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене bullish (BULLISH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 20,54K
$ 20,54K$ 20,54K
Общее предложение:
$ 999,98M
$ 999,98M$ 999,98M
Оборотное предложение:
$ 999,98M
$ 999,98M$ 999,98M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 20,54K
$ 20,54K$ 20,54K
Исторический максимум:
$ 0,0024444
$ 0,0024444$ 0,0024444
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика bullish (BULLISH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики bullish (BULLISH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BULLISH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BULLISH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BULLISH, изучите текущую цену BULLISH!

Прогноз цены BULLISH

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.