Токеномика bullish (BULLISH) Откройте для себя ключевую информацию о bullish (BULLISH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о bullish (BULLISH) Bullish Coin ($BULLISH) is a meme-inspired cryptocurrency designed to capture the enthusiasm and optimism of the crypto community. With a total supply of 1,000,000,000 tokens and 100% of the liquidity pool burned, $BULLISH ensures security and stability for its holders. The coin operates with zero transaction taxes, making it an attractive and cost-effective option for traders. Bullish Coin places a strong emphasis on community engagement, encouraging members to participate in meme creation and interactive events. The project aims to build a vibrant and supportive community, fostering a fun and inclusive atmosphere for all participants. By embracing the bullish spirit, $BULLISH seeks to create a unique and dynamic presence in the crypto world, driven by the collective energy and creativity of its community. Официальный сайт: https://www.bullishcoin.xyz/ Купить BULLISH сейчас!

Токеномика и анализ цен bullish (BULLISH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене bullish (BULLISH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,54K $ 20,54K $ 20,54K Общее предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Оборотное предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,54K $ 20,54K $ 20,54K Исторический максимум: $ 0,0024444 $ 0,0024444 $ 0,0024444 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене bullish (BULLISH)

Токеномика bullish (BULLISH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики bullish (BULLISH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BULLISH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BULLISH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BULLISH, изучите текущую цену BULLISH!

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