Токеномика Bucket Token (BUT) Откройте для себя ключевую информацию о Bucket Token (BUT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bucket Token (BUT) Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity. Официальный сайт: https://www.bucketprotocol.io/ Купить BUT сейчас!

Токеномика и анализ цен Bucket Token (BUT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bucket Token (BUT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,48M $ 5,48M $ 5,48M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 395,06M $ 395,06M $ 395,06M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,86M $ 13,86M $ 13,86M Исторический максимум: $ 0,05549 $ 0,05549 $ 0,05549 Исторический минимум: $ 0,00681207 $ 0,00681207 $ 0,00681207 Текущая цена: $ 0,01386157 $ 0,01386157 $ 0,01386157 Узнайте больше о цене Bucket Token (BUT)

Токеномика Bucket Token (BUT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bucket Token (BUT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUT, изучите текущую цену BUT!

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