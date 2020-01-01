Токеномика Bucket Token (BUT)

Токеномика Bucket Token (BUT)

Откройте для себя ключевую информацию о Bucket Token (BUT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bucket Token (BUT)

Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem.

Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity.

Официальный сайт:
https://www.bucketprotocol.io/

Токеномика и анализ цен Bucket Token (BUT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bucket Token (BUT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,48M
$ 5,48M$ 5,48M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 395,06M
$ 395,06M$ 395,06M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 13,86M
$ 13,86M$ 13,86M
Исторический максимум:
$ 0,05549
$ 0,05549$ 0,05549
Исторический минимум:
$ 0,00681207
$ 0,00681207$ 0,00681207
Текущая цена:
$ 0,01386157
$ 0,01386157$ 0,01386157

Токеномика Bucket Token (BUT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bucket Token (BUT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BUT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BUT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUT, изучите текущую цену BUT!

Прогноз цены BUT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.