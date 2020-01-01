Токеномика BUBBLES (BUBBLES)

Токеномика BUBBLES (BUBBLES)

Откройте для себя ключевую информацию о BUBBLES (BUBBLES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BUBBLES (BUBBLES)

Bubbles Bean is a memecoin project within the Aptos ecosystem designed to create a fun, engaging, and community-driven cryptocurrency experience.

Purpose The project aims to foster a vibrant community of crypto enthusiasts who can connect, collaborate, and enjoy the playful aspects of cryptocurrency while benefiting from its practical applications.

Function Bubbles Bean serves as both a currency and a community tool, enabling users to trade, hold, and participate in governance and events that shape the project's future.

Официальный сайт:
https://bubblesbean.xyz/

Токеномика и анализ цен BUBBLES (BUBBLES)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BUBBLES (BUBBLES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,01M
$ 3,01M$ 3,01M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,01M
$ 3,01M$ 3,01M
Исторический максимум:
$ 0,02451852
$ 0,02451852$ 0,02451852
Исторический минимум:
$ 0,0027768
$ 0,0027768$ 0,0027768
Текущая цена:
$ 0,00301481
$ 0,00301481$ 0,00301481

Токеномика BUBBLES (BUBBLES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BUBBLES (BUBBLES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BUBBLES, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BUBBLES.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUBBLES, изучите текущую цену BUBBLES!

Прогноз цены BUBBLES

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.