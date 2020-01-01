Токеномика BUBBLES (BUBBLES) Откройте для себя ключевую информацию о BUBBLES (BUBBLES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BUBBLES (BUBBLES) Bubbles Bean is a memecoin project within the Aptos ecosystem designed to create a fun, engaging, and community-driven cryptocurrency experience. Purpose The project aims to foster a vibrant community of crypto enthusiasts who can connect, collaborate, and enjoy the playful aspects of cryptocurrency while benefiting from its practical applications. Function Bubbles Bean serves as both a currency and a community tool, enabling users to trade, hold, and participate in governance and events that shape the project's future. Официальный сайт: https://bubblesbean.xyz/ Купить BUBBLES сейчас!

Токеномика и анализ цен BUBBLES (BUBBLES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BUBBLES (BUBBLES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,01M $ 3,01M $ 3,01M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,01M $ 3,01M $ 3,01M Исторический максимум: $ 0,02451852 $ 0,02451852 $ 0,02451852 Исторический минимум: $ 0,0027768 $ 0,0027768 $ 0,0027768 Текущая цена: $ 0,00301481 $ 0,00301481 $ 0,00301481 Узнайте больше о цене BUBBLES (BUBBLES)

Токеномика BUBBLES (BUBBLES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BUBBLES (BUBBLES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUBBLES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUBBLES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUBBLES, изучите текущую цену BUBBLES!

Прогноз цены BUBBLES Хотите узнать, куда может двигаться BUBBLES? Наша страница прогноза цены BUBBLES объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BUBBLES прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!