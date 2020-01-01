Токеномика BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Откройте для себя ключевую информацию о BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,32M $ 4,32M $ 4,32M Общее предложение: $ 84,07K $ 84,07K $ 84,07K Оборотное предложение: $ 84,07K $ 84,07K $ 84,07K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,32M $ 4,32M $ 4,32M Исторический максимум: $ 199,13 $ 199,13 $ 199,13 Исторический минимум: $ 2,71 $ 2,71 $ 2,71 Текущая цена: $ 51,39 $ 51,39 $ 51,39 Узнайте больше о цене BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI)

Токеномика BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTC2X-FLI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTC2X-FLI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTC2X-FLI, изучите текущую цену BTC2X-FLI!

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