Токеномика Brume (BRUME) Откройте для себя ключевую информацию о Brume (BRUME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Brume (BRUME) Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you. By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security. Официальный сайт: https://brume.money Купить BRUME сейчас!

Токеномика и анализ цен Brume (BRUME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Brume (BRUME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 124,23K $ 124,23K $ 124,23K Общее предложение: $ 2,76M $ 2,76M $ 2,76M Оборотное предложение: $ 2,76M $ 2,76M $ 2,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 124,23K $ 124,23K $ 124,23K Исторический максимум: $ 5,07 $ 5,07 $ 5,07 Исторический минимум: $ 0,01944995 $ 0,01944995 $ 0,01944995 Текущая цена: $ 0,04508191 $ 0,04508191 $ 0,04508191 Узнайте больше о цене Brume (BRUME)

Токеномика Brume (BRUME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Brume (BRUME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRUME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRUME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRUME, изучите текущую цену BRUME!

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