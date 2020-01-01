Токеномика Browser DAO (BROWSER) Откройте для себя ключевую информацию о Browser DAO (BROWSER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Browser DAO (BROWSER) Empowering autonomous browser agents on Solana Vision: To control the web's most powerful autonomous browser agents through a decentralised token economy. $BROWSER is the utility token powering innovation in browser automation on Solana. By enabling governance, advanced tools, and sustainable tokenomics, we're paving the way for the future of AI-driven web automation. The DAO controls 30% of supply post-burn and engages in transparent decision-making to align with community goals. Staking and reserves provide mechanisms to incentivise the marketplace. Официальный сайт: https://browser.icu Whitepaper: https://browser.icu/tokenomics Купить BROWSER сейчас!

Токеномика и анализ цен Browser DAO (BROWSER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Browser DAO (BROWSER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,33K $ 11,33K $ 11,33K Общее предложение: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M Оборотное предложение: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,33K $ 11,33K $ 11,33K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Browser DAO (BROWSER)

Токеномика Browser DAO (BROWSER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Browser DAO (BROWSER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BROWSER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BROWSER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BROWSER, изучите текущую цену BROWSER!

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