Токеномика Brokecoin (BROKE) Откройте для себя ключевую информацию о Brokecoin (BROKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Brokecoin (BROKE) BrokeCoin is a meme-meets-utility cryptocurrency project operating under the ethos of Transparency, Community, and Respect. Formally registered as an LLC in Wyoming, USA, BrokeCoin is building an expansive ecosystem that combines light-hearted spirit of meme culture with real-world crypto utilities—spanning gaming, staking, NFTs, web services, and an e-commerce platform. Brokecoin believes in developing useful and interesting meme-inspired utilities to both service the crypto industry, and generate value for holders. Официальный сайт: https://brokecoinonsol.com Whitepaper: https://www.brokecoinonsol.com/pdfs/Broke.pdf Купить BROKE сейчас!

Токеномика и анализ цен Brokecoin (BROKE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Brokecoin (BROKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 591,55K $ 591,55K $ 591,55K Общее предложение: $ 90,00B $ 90,00B $ 90,00B Оборотное предложение: $ 89,84B $ 89,84B $ 89,84B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 592,57K $ 592,57K $ 592,57K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Brokecoin (BROKE)

Токеномика Brokecoin (BROKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Brokecoin (BROKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BROKE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BROKE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BROKE, изучите текущую цену BROKE!

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