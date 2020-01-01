Токеномика Broge (BROGE) Откройте для себя ключевую информацию о Broge (BROGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Broge (BROGE) Originally Broge on Base was headed up by one developer. That developer divested or burned their tokens, and burned the initial LP. A few community members have put banded together to make Broge truly an open community token. A set of tenets has been created, the first of which is transparency, the second is that all members of the community have a voice in the ongoing development of the token. The third tenet is that all community-driven projects that can be will be open source. The final tenet is be chill, always. A first draft community white paper has been written and made available. There is a new web site. Community members have willingly airdropped their own tokens to raise awareness and adoption. There's new socials. Even a new mascot design. Официальный сайт: https://broge.meme/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1RRLKUTRdZr2rKiZ3nIQentWGX8Gl26ftC5dQMiB9bJA/edit?pli=1#heading=h.ymkgr7mrc8cy Купить BROGE сейчас!

Токеномика и анализ цен Broge (BROGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Broge (BROGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 690,42T $ 690,42T $ 690,42T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 66,47K $ 66,47K $ 66,47K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000000096284 $ 0,000000000096284 $ 0,000000000096284 Узнайте больше о цене Broge (BROGE)

Токеномика Broge (BROGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Broge (BROGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BROGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BROGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BROGE, изучите текущую цену BROGE!

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