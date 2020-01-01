Токеномика Broge (BROGE)

Токеномика Broge (BROGE)

Откройте для себя ключевую информацию о Broge (BROGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Broge (BROGE)

Originally Broge on Base was headed up by one developer. That developer divested or burned their tokens, and burned the initial LP. A few community members have put banded together to make Broge truly an open community token. A set of tenets has been created, the first of which is transparency, the second is that all members of the community have a voice in the ongoing development of the token. The third tenet is that all community-driven projects that can be will be open source. The final tenet is be chill, always. A first draft community white paper has been written and made available. There is a new web site. Community members have willingly airdropped their own tokens to raise awareness and adoption. There's new socials. Even a new mascot design.

Официальный сайт:
https://broge.meme/
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/1RRLKUTRdZr2rKiZ3nIQentWGX8Gl26ftC5dQMiB9bJA/edit?pli=1#heading=h.ymkgr7mrc8cy

Токеномика и анализ цен Broge (BROGE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Broge (BROGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 690,42T
$ 690,42T$ 690,42T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 66,47K
$ 66,47K$ 66,47K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,000000000096284
$ 0,000000000096284$ 0,000000000096284

Токеномика Broge (BROGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Broge (BROGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BROGE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BROGE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BROGE, изучите текущую цену BROGE!

Прогноз цены BROGE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.