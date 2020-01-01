Токеномика Broge (BROGE)
Информация о Broge (BROGE)
Originally Broge on Base was headed up by one developer. That developer divested or burned their tokens, and burned the initial LP. A few community members have put banded together to make Broge truly an open community token. A set of tenets has been created, the first of which is transparency, the second is that all members of the community have a voice in the ongoing development of the token. The third tenet is that all community-driven projects that can be will be open source. The final tenet is be chill, always. A first draft community white paper has been written and made available. There is a new web site. Community members have willingly airdropped their own tokens to raise awareness and adoption. There's new socials. Even a new mascot design.
Токеномика и анализ цен Broge (BROGE)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Broge (BROGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Broge (BROGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Broge (BROGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BROGE, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BROGE.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BROGE, изучите текущую цену BROGE!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.