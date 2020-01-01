Токеномика Bro if I held (IF) Откройте для себя ключевую информацию о Bro if I held (IF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bro if I held (IF) "Bro if I held, I would not be so poor" is a meme everyone in the memespace can relate to, timeless, edgy and relateable to everyone. It is now a community takeover and within the second day of CTO it hit over 5000 holders! Which really shows that this is a meme that has come to stay. Enjoy the memes, the fun and do not become the meme itself. If only you held bro, you would not cope so much. Официальный сайт: https://ifonsolana.com Купить IF сейчас!

Токеномика и анализ цен Bro if I held (IF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bro if I held (IF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,32K $ 20,32K $ 20,32K Общее предложение: $ 997,22M $ 997,22M $ 997,22M Оборотное предложение: $ 997,22M $ 997,22M $ 997,22M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,32K $ 20,32K $ 20,32K Исторический максимум: $ 0,00130147 $ 0,00130147 $ 0,00130147 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Bro if I held (IF)

Токеномика Bro if I held (IF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bro if I held (IF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IF, изучите текущую цену IF!

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