Токеномика Brett (BRETT) Откройте для себя ключевую информацию о Brett (BRETT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Brett (BRETT) BRETT the dancer, gamer, and cultural icon of BASE chain (some like to call me the PEPE of BASE). Официальный сайт: https://www.basedbrett.com/ Купить BRETT сейчас!

Токеномика и анализ цен Brett (BRETT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Brett (BRETT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 429,39M $ 429,39M $ 429,39M Общее предложение: $ 9,91B $ 9,91B $ 9,91B Оборотное предложение: $ 9,91B $ 9,91B $ 9,91B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 429,39M $ 429,39M $ 429,39M Исторический максимум: $ 0,234204 $ 0,234204 $ 0,234204 Исторический минимум: $ 0,00084753 $ 0,00084753 $ 0,00084753 Текущая цена: $ 0,04351216 $ 0,04351216 $ 0,04351216 Узнайте больше о цене Brett (BRETT)

Токеномика Brett (BRETT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Brett (BRETT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRETT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRETT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRETT, изучите текущую цену BRETT!

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