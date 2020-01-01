Токеномика Bread (BREAD) Откройте для себя ключевую информацию о Bread (BREAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bread (BREAD) Auto-leverage backed by real liquidity. BakerDAO combines advanced token economics, collateralized lending, leverage, and Berachain's Proof-of-Liquidity into a single cohesive financial ecosystem. The $BREAD token features a mathematically-enforced upward price trajectory, backed by $BERA tokens. BakerDAO is incubated by the core teams at Kodiak Finance and Yeet, and in collaboration with OlympusDAO. Официальный сайт: https://www.bakerdao.io/ Купить BREAD сейчас!

Токеномика и анализ цен Bread (BREAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bread (BREAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,36M $ 2,36M $ 2,36M Общее предложение: $ 1,19M $ 1,19M $ 1,19M Оборотное предложение: $ 1,19M $ 1,19M $ 1,19M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,36M $ 2,36M $ 2,36M Исторический максимум: $ 9,48 $ 9,48 $ 9,48 Исторический минимум: $ 1,63 $ 1,63 $ 1,63 Текущая цена: $ 1,97 $ 1,97 $ 1,97 Узнайте больше о цене Bread (BREAD)

Токеномика Bread (BREAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bread (BREAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BREAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BREAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BREAD, изучите текущую цену BREAD!

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