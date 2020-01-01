Токеномика Bread (BREAD)

Токеномика Bread (BREAD)

Откройте для себя ключевую информацию о Bread (BREAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bread (BREAD)

Auto-leverage backed by real liquidity.

BakerDAO combines advanced token economics, collateralized lending, leverage, and Berachain's Proof-of-Liquidity into a single cohesive financial ecosystem. The $BREAD token features a mathematically-enforced upward price trajectory, backed by $BERA tokens.

BakerDAO is incubated by the core teams at Kodiak Finance and Yeet, and in collaboration with OlympusDAO.

Официальный сайт:
https://www.bakerdao.io/

Токеномика и анализ цен Bread (BREAD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bread (BREAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,36M
$ 2,36M$ 2,36M
Общее предложение:
$ 1,19M
$ 1,19M$ 1,19M
Оборотное предложение:
$ 1,19M
$ 1,19M$ 1,19M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,36M
$ 2,36M$ 2,36M
Исторический максимум:
$ 9,48
$ 9,48$ 9,48
Исторический минимум:
$ 1,63
$ 1,63$ 1,63
Текущая цена:
$ 1,97
$ 1,97$ 1,97

Токеномика Bread (BREAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bread (BREAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BREAD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BREAD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BREAD, изучите текущую цену BREAD!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.