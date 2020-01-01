Токеномика BORED (BORED) Откройте для себя ключевую информацию о BORED (BORED), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BORED (BORED) $BORED is the leading meme coin on Ape Chain, inspired by the culture and creativity of the iconic Bored Ape Yacht Club (BAYC). Designed to be more than just a token, $BORED embraces the power of community, humor, and blockchain innovation. As the flagship meme coin of the Ape ecosystem, $BORED delivers engaging campaigns, seamless on-chain utility, and endless fun, uniting Ape enthusiasts and meme coin lovers worldwide. Официальный сайт: https://boredonape.com Купить BORED сейчас!

Токеномика и анализ цен BORED (BORED) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BORED (BORED), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 640,30K $ 640,30K $ 640,30K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 640,30K $ 640,30K $ 640,30K Исторический максимум: $ 0,02780629 $ 0,02780629 $ 0,02780629 Исторический минимум: $ 0,00053431 $ 0,00053431 $ 0,00053431 Текущая цена: $ 0,00062757 $ 0,00062757 $ 0,00062757 Узнайте больше о цене BORED (BORED)

Токеномика BORED (BORED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BORED (BORED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BORED, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BORED. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BORED, изучите текущую цену BORED!

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