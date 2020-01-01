Токеномика BORA (BORA)

Токеномика BORA (BORA)

Откройте для себя ключевую информацию о BORA (BORA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BORA (BORA)

BORA is a decentralized entertainment platform focused to distribute digital contents and provide incentives to participants

Официальный сайт:
https://www.boraecosystem.com/
Whitepaper:
https://boraecosystem.com/doc/BORA_Whitepaper_1.3_EN.pdf

Токеномика и анализ цен BORA (BORA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BORA (BORA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 119,37M
$ 119,37M$ 119,37M
Общее предложение:
$ 1,21B
$ 1,21B$ 1,21B
Оборотное предложение:
$ 1,15B
$ 1,15B$ 1,15B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 124,86M
$ 124,86M$ 124,86M
Исторический максимум:
$ 1,61
$ 1,61$ 1,61
Исторический минимум:
$ 0,00482732
$ 0,00482732$ 0,00482732
Текущая цена:
$ 0,103467
$ 0,103467$ 0,103467

Токеномика BORA (BORA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BORA (BORA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BORA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BORA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BORA, изучите текущую цену BORA!

Прогноз цены BORA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.