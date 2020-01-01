Токеномика Bop Cat (BOP) Откройте для себя ключевую информацию о Bop Cat (BOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bop Cat (BOP) Bop cat is a meme coin on SOL centered around creating a fun and engaging community-driven ecosystem. Bop cat was created by the popular artist RareDoodle. Crypto enthusiasts have created an exciting community centered around rare doodles creation “bop cat” with the intentions to bring entertainment and classic memes back to crypto. The cat is widely known for the way it bops up and down in your wallet and on DEX. Официальный сайт: https://pump.fun/coin/F5hqdbykXuksp8P78CAZenSvpPShAYKrP2U2MiZMdgFN Купить BOP сейчас!

Токеномика и анализ цен Bop Cat (BOP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bop Cat (BOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 379,99K $ 379,99K $ 379,99K Общее предложение: $ 998,77M $ 998,77M $ 998,77M Оборотное предложение: $ 998,77M $ 998,77M $ 998,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 379,99K $ 379,99K $ 379,99K Исторический максимум: $ 0,04155681 $ 0,04155681 $ 0,04155681 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00038286 $ 0,00038286 $ 0,00038286 Узнайте больше о цене Bop Cat (BOP)

Токеномика Bop Cat (BOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bop Cat (BOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOP, изучите текущую цену BOP!

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