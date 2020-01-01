Токеномика BOOKUSD (BUD) Откройте для себя ключевую информацию о BOOKUSD (BUD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BOOKUSD (BUD) BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets. The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health. Официальный сайт: https://www.bookusd.com Купить BUD сейчас!

Токеномика и анализ цен BOOKUSD (BUD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOOKUSD (BUD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 416,85K $ 416,85K $ 416,85K Общее предложение: $ 433,02K $ 433,02K $ 433,02K Оборотное предложение: $ 433,02K $ 433,02K $ 433,02K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 416,85K $ 416,85K $ 416,85K Исторический максимум: $ 1,016 $ 1,016 $ 1,016 Исторический минимум: $ 0,859142 $ 0,859142 $ 0,859142 Текущая цена: $ 0,962655 $ 0,962655 $ 0,962655 Узнайте больше о цене BOOKUSD (BUD)

Токеномика BOOKUSD (BUD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BOOKUSD (BUD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUD, изучите текущую цену BUD!

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