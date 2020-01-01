Токеномика BOOKUSD (BUD)

Токеномика BOOKUSD (BUD)

Откройте для себя ключевую информацию о BOOKUSD (BUD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BOOKUSD (BUD)

BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets.

The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health.

Официальный сайт:
https://www.bookusd.com

Токеномика и анализ цен BOOKUSD (BUD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOOKUSD (BUD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 416,85K
$ 416,85K$ 416,85K
Общее предложение:
$ 433,02K
$ 433,02K$ 433,02K
Оборотное предложение:
$ 433,02K
$ 433,02K$ 433,02K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 416,85K
$ 416,85K$ 416,85K
Исторический максимум:
$ 1,016
$ 1,016$ 1,016
Исторический минимум:
$ 0,859142
$ 0,859142$ 0,859142
Текущая цена:
$ 0,962655
$ 0,962655$ 0,962655

Токеномика BOOKUSD (BUD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BOOKUSD (BUD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BUD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BUD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUD, изучите текущую цену BUD!

Прогноз цены BUD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.