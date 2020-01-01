Токеномика BOOKUSD Share (BUSS) Откройте для себя ключевую информацию о BOOKUSD Share (BUSS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BOOKUSD Share (BUSS) BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol’s value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events. What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution. Официальный сайт: https://www.bookusd.com Купить BUSS сейчас!

Токеномика и анализ цен BOOKUSD Share (BUSS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOOKUSD Share (BUSS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 62,13K $ 62,13K $ 62,13K Общее предложение: $ 35,00M $ 35,00M $ 35,00M Оборотное предложение: $ 2,02M $ 2,02M $ 2,02M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,07M $ 1,07M $ 1,07M Исторический максимум: $ 0,126812 $ 0,126812 $ 0,126812 Исторический минимум: $ 0,0234339 $ 0,0234339 $ 0,0234339 Текущая цена: $ 0,03068514 $ 0,03068514 $ 0,03068514 Узнайте больше о цене BOOKUSD Share (BUSS)

Токеномика BOOKUSD Share (BUSS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BOOKUSD Share (BUSS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUSS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUSS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUSS, изучите текущую цену BUSS!

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