Токеномика BOOJI (BOOJI) Откройте для себя ключевую информацию о BOOJI (BOOJI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BOOJI (BOOJI) The BOOJI Memecoin is a community-owned cryptocurrency that combines the accessibility and cultural impact of meme coins with tangible utility and real-world impact. Initially created as a learning experiment, BOOJI quickly gained traction and transitioned into a community-driven project with a strong emphasis on environmental conservation and community engagement. The primary purpose of BOOJI is to provide an inclusive, decentralized platform that fosters financial empowerment and community collaboration. Its utility extends to supporting global conservation efforts by adopting and sponsoring endangered species, such as gorillas, through direct contributions from the project and its holders. Looking to the future, BOOJI plans to expand its ecosystem by developing an NFT marketplace and implementing a decentralized voting procedure, allowing holders to actively shape the project’s trajectory. With sustainable tokenomics, an active and growing community, and a mission to make a positive environmental and social impact, BOOJI is more than a cryptocurrency—it’s a purpose-driven movement. Официальный сайт: https://boojimemecoin.com/ Whitepaper: https://boojimemecoin.com/white-paper-1 Купить BOOJI сейчас!

Токеномика и анализ цен BOOJI (BOOJI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOOJI (BOOJI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 103,86K $ 103,86K $ 103,86K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 103,86K $ 103,86K $ 103,86K Исторический максимум: $ 0,00726166 $ 0,00726166 $ 0,00726166 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00010386 $ 0,00010386 $ 0,00010386 Узнайте больше о цене BOOJI (BOOJI)

Токеномика BOOJI (BOOJI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BOOJI (BOOJI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOOJI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOOJI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOOJI, изучите текущую цену BOOJI!

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