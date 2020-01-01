Токеномика Bonzo Finance (BONZO) Откройте для себя ключевую информацию о Bonzo Finance (BONZO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bonzo Finance (BONZO) Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations. Официальный сайт: https://www.bonzo.finance Whitepaper: https://docs.bonzo.finance/bonzo-finance-litepaper Купить BONZO сейчас!

Токеномика и анализ цен Bonzo Finance (BONZO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bonzo Finance (BONZO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,88M $ 2,88M $ 2,88M Общее предложение: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Оборотное предложение: $ 94,28M $ 94,28M $ 94,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,20M $ 12,20M $ 12,20M Исторический максимум: $ 0,04926836 $ 0,04926836 $ 0,04926836 Исторический минимум: $ 0,02007828 $ 0,02007828 $ 0,02007828 Текущая цена: $ 0,03049959 $ 0,03049959 $ 0,03049959 Узнайте больше о цене Bonzo Finance (BONZO)

Токеномика Bonzo Finance (BONZO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bonzo Finance (BONZO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BONZO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BONZO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BONZO, изучите текущую цену BONZO!

Прогноз цены BONZO Хотите узнать, куда может двигаться BONZO? Наша страница прогноза цены BONZO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BONZO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!