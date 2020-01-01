Токеномика Bonkey (BONKEY) Откройте для себя ключевую информацию о Bonkey (BONKEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bonkey (BONKEY) Bonkey is a meme coin token on Base Chain. Bonkey is the degenerate brother of Ponke, who landed on Base Chain and fits right in with his blue skin! Bonkey has a supply of 1 Billion tokens, with over 3% of the total supply burnt forever to 0x000000000000000000000000000000000000dEaD Meet this new iconic base character, Bonkey operates on the Base Blockchain, and was born off the Fair Launch site Ape.Store! Официальный сайт: https://basedbonkey.com/ Купить BONKEY сейчас!

Токеномика и анализ цен Bonkey (BONKEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bonkey (BONKEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 114,32K $ 114,32K $ 114,32K Общее предложение: $ 889,44M $ 889,44M $ 889,44M Оборотное предложение: $ 889,44M $ 889,44M $ 889,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 114,32K $ 114,32K $ 114,32K Исторический максимум: $ 0,00556026 $ 0,00556026 $ 0,00556026 Исторический минимум: $ 0,00011089 $ 0,00011089 $ 0,00011089 Текущая цена: $ 0,00012834 $ 0,00012834 $ 0,00012834 Узнайте больше о цене Bonkey (BONKEY)

Токеномика Bonkey (BONKEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bonkey (BONKEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BONKEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BONKEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BONKEY, изучите текущую цену BONKEY!

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