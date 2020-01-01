Токеномика Bonker (BONKER) Откройте для себя ключевую информацию о Bonker (BONKER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bonker (BONKER) Bonker is a community-driven memecoin launched on the Let's Bonk Launchpad, built around the playful identity of a BONK-themed dog. While it has no intrinsic utility beyond trading, its core focus is cultivating a vibrant, creative community through unique, meme-styled artwork and grassroots engagement. Bonker aims to onboard emerging digital artists and notable figures in the Web3 space to grow cultural relevance and stay true to the fun-first spirit of memecoins. It is a pure expression of internet culture and speculative participation, with no promises of financial returns or utility. Официальный сайт: https://thebonkeronsol.com/ Купить BONKER сейчас!

Токеномика и анализ цен Bonker (BONKER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bonker (BONKER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 356,06K $ 356,06K $ 356,06K Общее предложение: $ 927,20M $ 927,20M $ 927,20M Оборотное предложение: $ 927,20M $ 927,20M $ 927,20M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 356,06K $ 356,06K $ 356,06K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00038613 $ 0,00038613 $ 0,00038613 Узнайте больше о цене Bonker (BONKER)

Токеномика Bonker (BONKER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bonker (BONKER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BONKER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BONKER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BONKER, изучите текущую цену BONKER!

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