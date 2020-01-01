Токеномика Bonker (BONKER)

Токеномика Bonker (BONKER)

Откройте для себя ключевую информацию о Bonker (BONKER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bonker (BONKER)

Bonker is a community-driven memecoin launched on the Let's Bonk Launchpad, built around the playful identity of a BONK-themed dog. While it has no intrinsic utility beyond trading, its core focus is cultivating a vibrant, creative community through unique, meme-styled artwork and grassroots engagement. Bonker aims to onboard emerging digital artists and notable figures in the Web3 space to grow cultural relevance and stay true to the fun-first spirit of memecoins. It is a pure expression of internet culture and speculative participation, with no promises of financial returns or utility.

Официальный сайт:
https://thebonkeronsol.com/

Токеномика и анализ цен Bonker (BONKER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bonker (BONKER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 356,06K
$ 356,06K$ 356,06K
Общее предложение:
$ 927,20M
$ 927,20M$ 927,20M
Оборотное предложение:
$ 927,20M
$ 927,20M$ 927,20M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 356,06K
$ 356,06K$ 356,06K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00038613
$ 0,00038613$ 0,00038613

Токеномика Bonker (BONKER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bonker (BONKER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BONKER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BONKER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BONKER, изучите текущую цену BONKER!

Прогноз цены BONKER

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.