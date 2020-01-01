Токеномика Boblles (BOBLS)

Токеномика Boblles (BOBLS)

Откройте для себя ключевую информацию о Boblles (BOBLS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Boblles (BOBLS)

BOBLS is the pump.fun meme token created by the famous influencer Bobbles, who has over 1 million subscribers. This token represents a new era of community-driven projects that combine entertainment, fun, and financial opportunities. Bobbles’ loyal fanbase is already excited about the potential of BOBLS to grow and become a leading meme token in the crypto space. By blending cutting-edge technology with the fun and relatability of memes, BOBLS captures the spirit of modern digital innovation. This project is more than just a token; it’s a cultural phenomenon that connects individuals through shared humor and financial exploration, demonstrating the true potential of decentralized creativity.

Официальный сайт:
https://boblles.io/

Токеномика и анализ цен Boblles (BOBLS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Boblles (BOBLS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 196,04K
$ 196,04K$ 196,04K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 196,04K
$ 196,04K$ 196,04K
Исторический максимум:
$ 0,01809881
$ 0,01809881$ 0,01809881
Исторический минимум:
$ 0,00012602
$ 0,00012602$ 0,00012602
Текущая цена:
$ 0,00019557
$ 0,00019557$ 0,00019557

Токеномика Boblles (BOBLS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Boblles (BOBLS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BOBLS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BOBLS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOBLS, изучите текущую цену BOBLS!

Прогноз цены BOBLS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.