Токеномика Boblles (BOBLS) Откройте для себя ключевую информацию о Boblles (BOBLS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Boblles (BOBLS) BOBLS is the pump.fun meme token created by the famous influencer Bobbles, who has over 1 million subscribers. This token represents a new era of community-driven projects that combine entertainment, fun, and financial opportunities. Bobbles’ loyal fanbase is already excited about the potential of BOBLS to grow and become a leading meme token in the crypto space. By blending cutting-edge technology with the fun and relatability of memes, BOBLS captures the spirit of modern digital innovation. This project is more than just a token; it’s a cultural phenomenon that connects individuals through shared humor and financial exploration, demonstrating the true potential of decentralized creativity. Официальный сайт: https://boblles.io/ Купить BOBLS сейчас!

Токеномика и анализ цен Boblles (BOBLS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Boblles (BOBLS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 196,04K $ 196,04K $ 196,04K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 196,04K $ 196,04K $ 196,04K Исторический максимум: $ 0,01809881 $ 0,01809881 $ 0,01809881 Исторический минимум: $ 0,00012602 $ 0,00012602 $ 0,00012602 Текущая цена: $ 0,00019557 $ 0,00019557 $ 0,00019557 Узнайте больше о цене Boblles (BOBLS)

Токеномика Boblles (BOBLS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Boblles (BOBLS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOBLS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOBLS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOBLS, изучите текущую цену BOBLS!

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