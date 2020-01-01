Токеномика Blue Whale (WHALE) Откройте для себя ключевую информацию о Blue Whale (WHALE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Blue Whale (WHALE) Blue Whale is a meme token on the Solana blockchain. The Team wanted to create something fun as a tribute to the largest mammals on Earth (The Blue Whale). Whales are beautiful creates that have an almost mystical energy to them. We have seen the success of projects like Doge, Bonk, Pepe, Coq, Kimbo and others and wanted to creates something just as powerful. We also saw that there are many scam coins launched and we wanted to create a safe place for crypto enthusiasts to invest. This is the energy behind the creation of Blue Whale. Официальный сайт: https://www.bluewhale.wtf Купить WHALE сейчас!

Токеномика и анализ цен Blue Whale (WHALE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blue Whale (WHALE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 40,48K $ 40,48K $ 40,48K Общее предложение: $ 24,00B $ 24,00B $ 24,00B Оборотное предложение: $ 24,00B $ 24,00B $ 24,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,48K $ 40,48K $ 40,48K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Blue Whale (WHALE)

Токеномика Blue Whale (WHALE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blue Whale (WHALE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WHALE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WHALE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WHALE, изучите текущую цену WHALE!

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