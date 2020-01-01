Токеномика BlockWallet (BLANK) Откройте для себя ключевую информацию о BlockWallet (BLANK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BlockWallet (BLANK) The most private, non-custodial browser wallet. Reclaim control of your financial privacy. Get BlockWallet. http://t.me/blockwallet Официальный сайт: http://blockwallet.io Купить BLANK сейчас!

Токеномика и анализ цен BlockWallet (BLANK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlockWallet (BLANK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 52,05K $ 52,05K $ 52,05K Общее предложение: $ 124,96M $ 124,96M $ 124,96M Оборотное предложение: $ 41,57M $ 41,57M $ 41,57M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 156,46K $ 156,46K $ 156,46K Исторический максимум: $ 5,5 $ 5,5 $ 5,5 Исторический минимум: $ 0,00119872 $ 0,00119872 $ 0,00119872 Текущая цена: $ 0,00125669 $ 0,00125669 $ 0,00125669 Узнайте больше о цене BlockWallet (BLANK)

Токеномика BlockWallet (BLANK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BlockWallet (BLANK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLANK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLANK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLANK, изучите текущую цену BLANK!

Прогноз цены BLANK Хотите узнать, куда может двигаться BLANK? Наша страница прогноза цены BLANK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BLANK прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!