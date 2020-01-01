Токеномика BlockWallet (BLANK)

Токеномика BlockWallet (BLANK)

Откройте для себя ключевую информацию о BlockWallet (BLANK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BlockWallet (BLANK)

The most private, non-custodial browser wallet. Reclaim control of your financial privacy. Get BlockWallet. http://t.me/blockwallet

Официальный сайт:
http://blockwallet.io

Токеномика и анализ цен BlockWallet (BLANK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlockWallet (BLANK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 52,05K
$ 52,05K$ 52,05K
Общее предложение:
$ 124,96M
$ 124,96M$ 124,96M
Оборотное предложение:
$ 41,57M
$ 41,57M$ 41,57M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 156,46K
$ 156,46K$ 156,46K
Исторический максимум:
$ 5,5
$ 5,5$ 5,5
Исторический минимум:
$ 0,00119872
$ 0,00119872$ 0,00119872
Текущая цена:
$ 0,00125669
$ 0,00125669$ 0,00125669

Токеномика BlockWallet (BLANK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BlockWallet (BLANK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BLANK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BLANK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLANK, изучите текущую цену BLANK!

Прогноз цены BLANK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.