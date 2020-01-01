Токеномика Blockchain Monster Hunt (BCMC) Откройте для себя ключевую информацию о Blockchain Monster Hunt (BCMC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Blockchain Monster Hunt (BCMC) NFT and blockchain games have recently exploded in popularity. However, none of the games currently on the market truly embrace a fully decentralised ecosystem and complete on-chain experience, factors which should be the fundamental essence of blockchain gaming. Blockchain Monster Hunt (BCMH) is the world’s first multi-chain game that runs entirely on the blockchain itself. Inspired by Pokémon-GO,BCMH allows players to continuously explore brand new places on the blockchain to hunt and battle monsters. Each block on the blockchain is a unique digital space where a limited number of monsters (of the same DNA gene and rarity) may exist. Players and collectors can hunt or battle for a chance to capture these unique monsters and to earn coins. Официальный сайт: https://bcmhunt.com/ Купить BCMC сейчас!

Токеномика и анализ цен Blockchain Monster Hunt (BCMC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blockchain Monster Hunt (BCMC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 189,38K $ 189,38K $ 189,38K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 236,14M $ 236,14M $ 236,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 801,96K $ 801,96K $ 801,96K Исторический максимум: $ 4,22 $ 4,22 $ 4,22 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00080207 $ 0,00080207 $ 0,00080207 Узнайте больше о цене Blockchain Monster Hunt (BCMC)

Токеномика Blockchain Monster Hunt (BCMC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blockchain Monster Hunt (BCMC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BCMC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BCMC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCMC, изучите текущую цену BCMC!

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