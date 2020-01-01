Токеномика BlackPool (BPT) Откройте для себя ключевую информацию о BlackPool (BPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BlackPool (BPT) The Blackpool Token (or BPT) is a governance token which allows users to vote and earn fees generated by the different verticals available on Blackpool. BlackPool is a new fund operating within the NFT industry: managing a range of assets from sports cards to game items to digital art. Token holders can stake their earned BPT to receive a share of the DAO fees. Официальный сайт: https://www.blackpool.finance/ Купить BPT сейчас!

Токеномика и анализ цен BlackPool (BPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlackPool (BPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 294,45K $ 294,45K $ 294,45K Общее предложение: $ 52,00M $ 52,00M $ 52,00M Оборотное предложение: $ 18,73M $ 18,73M $ 18,73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 817,47K $ 817,47K $ 817,47K Исторический максимум: $ 19,73 $ 19,73 $ 19,73 Исторический минимум: $ 0,00960459 $ 0,00960459 $ 0,00960459 Текущая цена: $ 0,0157205 $ 0,0157205 $ 0,0157205 Узнайте больше о цене BlackPool (BPT)

Токеномика BlackPool (BPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BlackPool (BPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BPT, изучите текущую цену BPT!

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