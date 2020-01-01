Токеномика BlackPool (BPT)

Токеномика BlackPool (BPT)

Откройте для себя ключевую информацию о BlackPool (BPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BlackPool (BPT)

The Blackpool Token (or BPT) is a governance token which allows users to vote and earn fees generated by the different verticals available on Blackpool.

BlackPool is a new fund operating within the NFT industry: managing a range of assets from sports cards to game items to digital art.

Token holders can stake their earned BPT to receive a share of the DAO fees.

Официальный сайт:
https://www.blackpool.finance/

Токеномика и анализ цен BlackPool (BPT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlackPool (BPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 294,45K
$ 294,45K$ 294,45K
Общее предложение:
$ 52,00M
$ 52,00M$ 52,00M
Оборотное предложение:
$ 18,73M
$ 18,73M$ 18,73M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 817,47K
$ 817,47K$ 817,47K
Исторический максимум:
$ 19,73
$ 19,73$ 19,73
Исторический минимум:
$ 0,00960459
$ 0,00960459$ 0,00960459
Текущая цена:
$ 0,0157205
$ 0,0157205$ 0,0157205

Токеномика BlackPool (BPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BlackPool (BPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BPT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BPT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BPT, изучите текущую цену BPT!

Прогноз цены BPT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.