Токеномика BlackDuckrwa (BD/SOL)

Токеномика BlackDuckrwa (BD/SOL)

Откройте для себя ключевую информацию о BlackDuckrwa (BD/SOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BlackDuckrwa (BD/SOL)

The BlackDuck Token (RWA) is a cutting-edge digital asset designed to revolutionise the trading and decentralised finance (DeFi) landscape. Each RWA token represents a 1:1 value derived from our innovative trading strategies, seamlessly linking traditional forex trading with the fast-growing world of cryptocurrencies.

The BlackDuck Token (RWA) is not just a digital currency; it’s a gateway to the future of trading and investment, uniquely positioned at the intersection of traditional finance and crypto currencies.

Официальный сайт:
https://blackduckrwa.com/

Токеномика и анализ цен BlackDuckrwa (BD/SOL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlackDuckrwa (BD/SOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 161,76K
$ 161,76K$ 161,76K
Общее предложение:
$ 990,25M
$ 990,25M$ 990,25M
Оборотное предложение:
$ 990,25M
$ 990,25M$ 990,25M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 161,76K
$ 161,76K$ 161,76K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00016429
$ 0,00016429$ 0,00016429

Токеномика BlackDuckrwa (BD/SOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BlackDuckrwa (BD/SOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BD/SOL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BD/SOL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BD/SOL, изучите текущую цену BD/SOL!

Прогноз цены BD/SOL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.