Токеномика Black Agnus (FTW)

Токеномика Black Agnus (FTW)

Откройте для себя ключевую информацию о Black Agnus (FTW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Black Agnus (FTW)

Black Agnus Token (FTW) is a revolutionary cryptocurrency project that combines the viral energy of meme culture with the transformative power of decentralized finance (DeFi). Designed to be both a fun and rewarding experience for its holders, Black Agnus aims to break the mold of traditional meme tokens by providing real-world financial utility while maintaining the light-hearted spirit of the internet’s most beloved memes. With a total supply of 10,000,000,000,000 FTW, Black Agnus is set to be a widely accessible token, fostering a strong and engaged community. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer drawn in by the appeal of memes, Black Agnus offers something for everyone.

Официальный сайт:
https://black-agnus.org/
Whitepaper:
https://black-agnus.org/whitepaper/

Токеномика и анализ цен Black Agnus (FTW)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Black Agnus (FTW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 201,57K
$ 201,57K$ 201,57K
Общее предложение:
$ 60,00T
$ 60,00T$ 60,00T
Оборотное предложение:
$ 60,00T
$ 60,00T$ 60,00T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 201,57K
$ 201,57K$ 201,57K
Исторический максимум:
$ 0,00277254
$ 0,00277254$ 0,00277254
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Black Agnus (FTW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Black Agnus (FTW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FTW, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FTW.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FTW, изучите текущую цену FTW!

Прогноз цены FTW

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.