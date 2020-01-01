Токеномика Black Agnus (FTW) Откройте для себя ключевую информацию о Black Agnus (FTW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Black Agnus (FTW) Black Agnus Token (FTW) is a revolutionary cryptocurrency project that combines the viral energy of meme culture with the transformative power of decentralized finance (DeFi). Designed to be both a fun and rewarding experience for its holders, Black Agnus aims to break the mold of traditional meme tokens by providing real-world financial utility while maintaining the light-hearted spirit of the internet’s most beloved memes. With a total supply of 10,000,000,000,000 FTW, Black Agnus is set to be a widely accessible token, fostering a strong and engaged community. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer drawn in by the appeal of memes, Black Agnus offers something for everyone. Официальный сайт: https://black-agnus.org/ Whitepaper: https://black-agnus.org/whitepaper/ Купить FTW сейчас!

Токеномика и анализ цен Black Agnus (FTW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Black Agnus (FTW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 201,57K $ 201,57K $ 201,57K Общее предложение: $ 60,00T $ 60,00T $ 60,00T Оборотное предложение: $ 60,00T $ 60,00T $ 60,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 201,57K $ 201,57K $ 201,57K Исторический максимум: $ 0,00277254 $ 0,00277254 $ 0,00277254 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Black Agnus (FTW)

Токеномика Black Agnus (FTW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Black Agnus (FTW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FTW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FTW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FTW, изучите текущую цену FTW!

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