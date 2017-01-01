Токеномика BitSong (BTSG) Откройте для себя ключевую информацию о BitSong (BTSG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BitSong (BTSG) BitSong is a distributed (open source) blockchain music ecosystem born in December 2017, to create a decentralized and trustless hub that interconnects the various market players. Our mission is to decentralize the music sector by simplifying the bureaucracy as much as possible in order to offer artists a meritocratic, transparent, fast and intermediary-free earning model and users a new way to listen to music and earn money. BitSong is not a streaming platform but a real decentralized ecosystem of services and an active community of artists, music providers and fans (listeners) that aims to become the only point of reference within the digital music market. Официальный сайт: https://bitsong.io/en Whitepaper: https://bitsong.io/docs/whitepaper_en.pdf Купить BTSG сейчас!

Токеномика и анализ цен BitSong (BTSG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitSong (BTSG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 287,44K $ 287,44K $ 287,44K Общее предложение: $ 121,86M $ 121,86M $ 121,86M Оборотное предложение: $ 120,49M $ 120,49M $ 120,49M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 290,72K $ 290,72K $ 290,72K Исторический максимум: $ 0,670388 $ 0,670388 $ 0,670388 Исторический минимум: $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 Текущая цена: $ 0,00238563 $ 0,00238563 $ 0,00238563 Узнайте больше о цене BitSong (BTSG)

Токеномика BitSong (BTSG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BitSong (BTSG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTSG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTSG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTSG, изучите текущую цену BTSG!

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