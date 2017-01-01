Токеномика BitMart (BMX) Откройте для себя ключевую информацию о BitMart (BMX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BitMart (BMX) BMX is an ERC20 based token issued by BitMart Exchange with total volume of 1,000,000,000. First issued as BMC in December 2017, BitMart changed the name of the token in January 2018 as BMX. You may find that the symbol name displayed in the smart contract and block explorer as BMC, but the actual symbol name we use is BMX. The reason is: our toke was named BMC, but then we find that "BMC" has been used by another project, so we have to change the symbol name of our token to "BMX". Официальный сайт: https://www.bitmart.com/trade/en Купить BMX сейчас!

Токеномика и анализ цен BitMart (BMX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitMart (BMX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 97,84M $ 97,84M $ 97,84M Общее предложение: $ 639,41M $ 639,41M $ 639,41M Оборотное предложение: $ 339,41M $ 339,41M $ 339,41M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 184,32M $ 184,32M $ 184,32M Исторический максимум: $ 0,619048 $ 0,619048 $ 0,619048 Исторический минимум: $ 0,00672692 $ 0,00672692 $ 0,00672692 Текущая цена: $ 0,28826 $ 0,28826 $ 0,28826 Узнайте больше о цене BitMart (BMX)

Токеномика BitMart (BMX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BitMart (BMX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BMX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BMX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BMX, изучите текущую цену BMX!

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