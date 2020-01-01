Токеномика Bitcointry Token (BTTY) Откройте для себя ключевую информацию о Bitcointry Token (BTTY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitcointry Token (BTTY) This is a cryptocurrency exchange(Bitcointry.com) token. Users who buy and hold this token enjoy up to 50% discount on transaction fees. They can also earn by staking. In certain periods, tokens will be bought and burned with stock market earnings. Holders of the token will profit by increasing the token price. We created 1 billion tokens. And 500 million tokens were burned before the launch. We created 350 million units of liquid in Uniswap. And we locked the liquidity for 1 year. We also locked the 5% we reserved for the team for 6 months. We will liquidity our bitcointry.com exchange with 5% of the remaining 10%. We will carry out marketing activities with the remaining 5%. Официальный сайт: https://bitcointry.com Купить BTTY сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitcointry Token (BTTY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcointry Token (BTTY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 428,11K $ 428,11K $ 428,11K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 492,07M $ 492,07M $ 492,07M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 435,01K $ 435,01K $ 435,01K Исторический максимум: $ 0,0025112 $ 0,0025112 $ 0,0025112 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00087005 $ 0,00087005 $ 0,00087005 Узнайте больше о цене Bitcointry Token (BTTY)

Токеномика Bitcointry Token (BTTY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitcointry Token (BTTY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTTY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTTY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTTY, изучите текущую цену BTTY!

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