Токеномика и анализ цен Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,86K $ 16,86K $ 16,86K Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,86K $ 16,86K $ 16,86K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) Купить BRCG сейчас!

Информация о Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) Bitcoin Roller Coaster Guy ($BRCG) is a meme token on the Ethereum blockchain inspired by one of the first visual memes in cryptocurrency culture. Created in 2013, the "Roller Coaster Guy" animation became a widely recognized symbol of Bitcoin's price volatility. The $BRCG token aims to preserve this cultural artifact by bringing it on-chain through a community-owned ERC-20 token. The token has no taxes, renounced ownership, and permanently burned liquidity. Официальный сайт: https://btccoaster.com/

Токеномика Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRCG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRCG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRCG, изучите текущую цену BRCG!

