Токеномика Bitcoin Cat (SASHA) Откройте для себя ключевую информацию о Bitcoin Cat (SASHA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitcoin Cat (SASHA) Bitcoin is more than just a digital currency; it has inspired the creation of a meme coin named Sasha, in honor of the beloved cat raised by Meredith Patterson and the late Len Sassaman. Len Sassaman, an influential figure in the cypherpunk community, is often rumored to be the mysterious founder of Bitcoin, further deepening the connection between Sasha and the Bitcoin legacy. Due to this intriguing association, Sasha has earned the affectionate nickname "Bitcoin Cat." The Sasha coin ($Sasha) was officially launched on October 4th, 2024, on the Solana blockchain. Since its inception, it has transitioned to being fully community-driven, reflecting its growing popularity and the strong sense of community among its supporters. Официальный сайт: https://www.sashacto.com/ Купить SASHA сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitcoin Cat (SASHA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcoin Cat (SASHA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 48,31K $ 48,31K $ 48,31K Общее предложение: $ 999,08M $ 999,08M $ 999,08M Оборотное предложение: $ 999,08M $ 999,08M $ 999,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 48,31K $ 48,31K $ 48,31K Исторический максимум: $ 0,00141447 $ 0,00141447 $ 0,00141447 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Bitcoin Cat (SASHA)

Токеномика Bitcoin Cat (SASHA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitcoin Cat (SASHA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SASHA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SASHA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SASHA, изучите текущую цену SASHA!

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