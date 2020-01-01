Токеномика BITCOIN Act (BTCACT)

Токеномика BITCOIN Act (BTCACT)

Откройте для себя ключевую информацию о BITCOIN Act (BTCACT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BITCOIN Act (BTCACT)

The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT

Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act.

We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis

Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation.

Официальный сайт:
https://bitcoinact.fun/

Токеномика и анализ цен BITCOIN Act (BTCACT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BITCOIN Act (BTCACT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 56,04K
$ 56,04K$ 56,04K
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 56,04K
$ 56,04K$ 56,04K
Исторический максимум:
$ 0,486692
$ 0,486692$ 0,486692
Исторический минимум:
$ 0,00401578
$ 0,00401578$ 0,00401578
Текущая цена:
$ 0,00561214
$ 0,00561214$ 0,00561214

Токеномика BITCOIN Act (BTCACT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BITCOIN Act (BTCACT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BTCACT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BTCACT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTCACT, изучите текущую цену BTCACT!

Прогноз цены BTCACT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.