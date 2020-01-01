Токеномика BITCOIN Act (BTCACT) Откройте для себя ключевую информацию о BITCOIN Act (BTCACT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BITCOIN Act (BTCACT) The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation. Официальный сайт: https://bitcoinact.fun/ Купить BTCACT сейчас!

Токеномика и анализ цен BITCOIN Act (BTCACT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BITCOIN Act (BTCACT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 56,04K $ 56,04K $ 56,04K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 56,04K $ 56,04K $ 56,04K Исторический максимум: $ 0,486692 $ 0,486692 $ 0,486692 Исторический минимум: $ 0,00401578 $ 0,00401578 $ 0,00401578 Текущая цена: $ 0,00561214 $ 0,00561214 $ 0,00561214 Узнайте больше о цене BITCOIN Act (BTCACT)

Токеномика BITCOIN Act (BTCACT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BITCOIN Act (BTCACT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTCACT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTCACT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTCACT, изучите текущую цену BTCACT!

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